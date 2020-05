Veneetsia on hakanud end avama, kuid ei oota enam turistihorde

Turismifirma Venessia esindaja Matteo Secchi sõnas, et Veneetsia avab end, kuid jääb veel turistidest mõneks ajaks tühjaks, sest Itaalia piirid on välismaalastele kinni.

Veneetsias tegutsev mittetulundusühing Meie oleme Veneetsia, üritab võimukandjatele teha selgeks, et linna kaitsmiseks on vaja jätkusuutlikku turismi, vähem turiste ja keelata suurte kruiisilaevade saabumine Veneetsia sadamasse.

Ühingu juhi Jane da Mosto sõnul tuleb leida viise, kuidas kaitsta Veneetsiat edaspidi suurüleujutuste eest. Igal aastal on üleujutused, kuid need kahjustavad hooneid, tänavaid ja vaatamisväärsusi.

«Veneetsia tulevik peaks olema selline, et siin oleks alati rohkem elanikke kui turiste. Veneetsia probleemiks ei ole turistid, vaid see, et kohalikke elanikke on liiga vähe. Kui elanikke oleks rohkem, ei saaks nii palju turiste Veneetsiasse tulla. Kui on vähem turiste, siis on Veneetsia nauditavam kui turistide hordide puhul,» teatas mittetulundusühingu juht.