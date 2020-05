SELGE PILT ⟩ Rammstein esineb hoopis järgmisel suvel Eestis!

Rammstein on rajanud ennast tipptasemel meelelahutajaks, kes läheneb muusikale kui kunstile – nende enda «kunstile», mis on suurem kui maailm ise. Dramaatiline, oma mõõdult eepiline ning võimeline puudutama kõiki inimtajusid. Nad on hästituntud oma suurejooneliste live-lavastuste poolest, mille põhielementideks on alati viimse detailini lihvitud püro- ja tule- ning valgusefektid, mastaapsed lavakonstruktsioonid, provokatiivsed lavakostüümid ning rammsteinilik muusika.Iga Rammsteini kontsert on ühtmoodi tume ja sünge ning imetlusväärselt muinasjutuline – provokatiivsusega maitsestatud, ärge-kodus-seda-järgi-proovige teatraalne lavasõu, mis on täis kõikehõlmava bensiini aroomi. Kuid lavashow keskel on alati need kuus bändiliiget – Till Lindemann, Flake Lorenz, Christoph Schneider, Paul Landers, Richard Z. Kruspe ja Oliver Riedel – see loovelement, mille ümber kõik ülejäänu pöörleb.Viiendat korda ning võimsamalt kui kunagi varem Eestisse saabuv bänd lubab taas üllatada – uue sõu valguspark, püro- ja tuleefektide maht ületab Rammsteini kõigi varasemate kontsertide produktsiooni keerulisust ja mastaapi. Ja kui paar aastat tagasi esineti Lauluväljakul suvefestivalide tuuri raames, siis seekord tullakse täiesti uue, üle kahetunnise sõuga, mille keskel on suur erikujuga lava. Rammstein on vaieldamatu kvaliteedimärk.Pole just palju bände, kes oleks võimelised Baltikumis kontserte taas ja uuesti välja müüma ning seda juba pea, et kahekümne aasta jooksul. Rammsteini võib juba vabalt Eesti rahva lemmikbändiks pidada ning olla üsna kindel, et nende sõust Lauluväljakul saab 2020. aasta suve suurim ja meeldejäävaim välikontsert. Tallinna kontserdi raames kõlavad nii palad nendev viimaselt stuudioalbumilt, sealhulgas «Deutschland», «Radio» ja «Ausländer» kui ka bändi kõige suuremad hitid – «Du hast», «Links 2-3-4», «Ich will», «Sonne», «Mein Herz brennt», «Rammstein» ja palju teised.