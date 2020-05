ASI KINDEL ⟩ Reese Witherspoon naaseb oma kõige kuulsamasse rolli

Maailmakuulsa filmiblondiini tegemistest kinolinal on möödas juba 17 aastat! Armastatud tegelaskuju jõudis rahva ette aastatel 2001 ja 2003 ning sellest ajast saati on fännid unistanud veel ühest filmist. Sahinad kolmandast filmist läksid liikvele kaks aastat tagasi ja siis räägiti, et projekti kallal töötavad Kirsten «Kiwi» Smith ja Karen McCullah, kes kirjutasid ka esimese kahe filmi stsenaariumid.



Nüüd teab aga ajakiri Nylon raporteerida, et komöödiastaar Mindy Kaling ja seriaali «Brooklyn Nine-Nine» looja Dan Goor on võtnud ohjad enda kätte. Duo on alustanud nullist, et luua täiesti uus kontseptsioon. Filmi aitab toota Witherspooni produktsioonifirma Hello Sunshine koos Oscarile nomineeritud produtsendi Marc Plattiga.