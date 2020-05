5MIINUST Kulka eristipendiumist ei hooli: jääb neile, kellel päriselt vaja

Eristipendiumide näol oli tegemist ühekordse lisaabiga, et kultuuri- ja spordiinimestel oleks võimalus säilitada erialane tegevus ka kriisi ajal. Kultuurkapitali eksperdid hindasid 30. aprilliks saadetud eristipendiumi ettepanekuid eelkõige lähtudes oma ekspertiisist ja valdkonna vajadusi puudutavatest teadmistest. Eile avaldati eristipendiumite saajaderistipendiumite saajatest pikk nimekiri, kus on ära mainitud näiteks Anett Kulbin, Andres Kõpper alias NOËP, Jalmar ja Sandra Vabarna, Tõnis Mägi, Sander Mölder, Priit Pajusaar, Laura Põldvere, Riho Sibul, Siiri Sisask, Tomas Tammemets alias Tommy Cash ning Kadri Voorand (Vaata täismahus nimekirja SIIT ).

«Helikunsti sihtkapital eraldas stipendiumid vabakutselistele loovisikutele loometegevuse jätkamiseks ning lisaks ka nendele, kelle sissetulek sõltub suures osas kontserttegevuse mahust. Ettepanekute hulk oli suur ja see määras ka toetuste summad,» seistab nimistu all selgitus.



Nimekirjast puuduvad aga näiteks pidevalt Eesti suurimaid muusikatabeleid troonivad nublu, reket ja 5MIINUST. Hetkel oma järgmise singli kallal töötav räpipunt andis sotsiaalmeedia vahendusel mõista, et nemad saavad ka Kultuurkapitali toetuseta hakkama. "Me spets ei taotlenud. Jääb neile, kellel päriselt vaja," teatas 5MIINUST Twitteri vahendusel.