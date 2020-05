Miljonid mängus: Soome maksuamet tahab Jari-Matti Latvala varad külmutada

Soome maksuamet taotleb Latvala varade külmutamist: maksmata maksude katteks külmutatakse Latvala kinnistud ja isegi autod, kokku on vara mitme miljoni euro väärtuses.

Varad külmutatakse ja Latvalale tehakse detailne makseplaan. Varadest jääb Latvala ilma juhul, kui rallimees makseplaani ei täida. Varad ongi makseplaani tagatiseks.

Kui Latvala peab makseplaanist ilusti kinni, siis varasid ei realiseerita ja ta saab selle pärast maksude maksmist oma nimele tagasi.

Protsessi käigus ei või Maksuamet Latvala vara edasi müüa.

«Jah, nii on juhtunud,» kinnitas 35-aastane Latvala. «Mu varad on külmutatud, kõik mu kinnistud ja autod. See tuli mulle üllatusena, ja peab ütlema, et olen sellisest otsusest hämmingus,» ütles Latvala.

«Teisest küljest on see selline rutiinne meede, mida sellistel puhkudel sageli kasutatakse.»

Latvalal ja maksuametil on erimeelsused on mehe permantse elukoha osas. Eelmisel aastal MM-ralli täishooaja kaasa teinud Latvala on elanud alates 2009. aastast Monacos ja olnud Soomes piiratud maksumaksja staatuses.

Maksuamet pole aga sugugi veendunud, et rallituus on välismaal viibinud ja töötanud piisavalt selleks, et Soomest tulumaksusoodustust saada.

«Nagu olen varemgi öelnud, maksuamet on mitme aasta maksud kokku löönud ja otsus nende poolt on tehtud. Olen otsuse edasi kaevanud ja seda käsitletekse. Kuna pole nende otsusega rahul, siis ongi minu varad Soomes külmutatud.»

«Oleme maksuametiga erimeelt makstavate summade suuruses. Mind on koheldud nii, nagu igaüht Soomes sellistel puhkudel koheldaks,» kinnitas Latvala.

Vaidlus puudutab maksuperioodi 2014-2015. Iltasanomate andmetel võib maksuameti poolt Latvalalt nõutav summa ulatuda kuni kuue miljoni euroni.

Latvala on oma sõnul «kogu potist» juba märkimisväärse osa ära maksnud, temale teadaolevalt vähemalt 2018. aasta maksud peaksid olema makstud.

«Kuigi vaidlus on pooleli, olen hea tahte märgiks aeg ajalt vastavalt võimalustele maksuametile ka makseid sooritanud. Seetõttu mind selline otsus üllataski,» selgitas rallimees.

«Midagi ebaseaduslikku ma teinud ei ole. Minu varade külmutamine muidugi heameelt ei tee. Tahan siiski, et õiglus võidutseks.»