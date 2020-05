PILDID JA VIDEO ⟩ Tsüklon Amphan toob Indiasse ja Bangladeshi võimsa tormi

Amphan, milles tuule kiirus ulatub 185 kuni 270 kilomeetrini tunnis, peaks nimetatud riikidesse jõudma täna, teatab cnn.com.

Orkaaniekspertide teatel on Amphan edasi liikudes pisut nõrgenenud, kuid vastab Atlandi ookeani kolmanda astme orkaanile. Orkaaniekspertide teatel on Amphan edasi liikudes pisut nõrgenenud, kuid vastab Atlandi ookeani kolmanda astme orkaanile.

Indias mõjutab torm 33,6 miljonit inimest ja Bangladeshis 5,3 miljonit inimest, kellest osa on Amphani eest evakueeritud.

India võimuesindajad teatamas 19. mail Lääne-Bengalis Namkhanas, et inimestel tuleb tsüklon Amphani eest minna tormivarjenditesse FOTO: /AP/Scanpix

Tsüklon Amphan liigub India ja Bangladeshi suunas Bengali lahelt, kus on oodata väga tugevat lainetust lainekõrgusega kuni viis meetrit. Orkaaniasjatundjate sõnul võib Amphan mõjutada ilma ka Myanmaris (Birma), kuid seal on torm nõrgem.

India meteoroloog näitamas Bengali lahel tekkinud tsüklon Amphanit FOTO: RUPAK DE CHOWDHURI/REUTERS/Scanpix

Amphan on alates tsüklonite ja orkaanide dokumenteerimisest India ookeanil alles teine supertsüklon, mis on tekkinud Bengali lahel. Esimene supertsüklon oli 1999 ning siis mõjutas see 15 000 inimest, kellest 10 000 hukkus.

Tsüklon peaks maabuma üsna India ja Bengali piiril, India Kolkata linna lähistel, kus elab üle 14 miljoni inimese.

Tormipilved India Lääne-Bengali osariigi linna Kolkata kohal FOTO: ZUMAPRESS.com/scanpix

India Lääne-Bengali ja Osha osariigi võimud evakueerisid eile rannaäärsetelt aladelt umbes 300 000 inimest, täna evakueeritakse igaks juhuks veel inimesi, kes elavad rohkem sisemaal.

India Lääne-Bengali noored tormivarjendis mobiilimängu mängimas FOTO: DIBYANGSHU SARKAR/AFP/Scanpix

India ohuolukordade ameti juht Satya Narayan Pradhan teatas, et Lääne-Bengalis on looduskatastroofide puhul varjendid 500 000 inimesele, kuid kuna levib koroonaviirus, siis mahutatakse neisse 200 000 inimest, et nad saaksid distantsi hoida.

Inimesed transporditakse varjenditesse bussidega, need kes elavad lähemal, saavad minna jalgsi.

Bangladeshi ohuolukordade ministeeriumi asejuht Enamur Rahman teatas, et rannaäärsetelt aladelt on evakueritud umbes kaks miljonit inimest, kes paigutati rohkem kui 12 000 orkaanivarjendisse.

Inimeste evakueerimine tsüklon Amphani teelt Bangladeshis Bholas FOTO: -/AFP/Scanpix

Nii India kui Bangladeshi kaluritele anti käsk nii täna kui homme jääda maale ja mitte merele minna, kuna see võib olla eluohtlik.

Rand ja kaluripaadid Indias Lääne-Bengalis Midnapore'is enne tsüklon Amphani saabumist FOTO: DIBYANGSHU SARKAR/AFP/Scanpix

Mõlema riigi politsei teatel on üsna palju neid, kes ei soovi tormi eest varjuda, kuna kardavad varjendites saada koroonaviiruse nakkuse.

Bangladeshi võimuesindajad teatamas Khulnas, et inimestel tuleb tsüklon Amphani eest minna tormivarjenditesse FOTO: KAZI SHANTO/AFP/Scanpix

Nii Indias kui Bangladeshis on koroonaviirusega nakatunuid ja viirushaiguse põdejaid.

Indias on koroonaviiruse diagnoosi saanud üle 107 000 inimese, viirushaiguse tagajärjel on surnud rohkem kui 3300 inimest ja paranenud on ligi 42 300 inimest.

Bangladeshis on koroonaviirus diagnoositud rohkem kui 25 000 inimesel, viirushaigus on võtnud elu 370 inimeselt ja paranenud on ligi 5000 inimest.