PILDID JA VIDEO ⟩ Turvaringid võimaldavad päikest nautida ilma teistega kokkupuutumata

New Yorgi Domino pargi haldajad lahendasid vahehoidmise probleemi sellega, et joonistasid murule turvaringid, mis võimaldavad päikest nautida, kuid samas hoida teistega turvalist vahemaad, teatab cnn.com.

USA New Yorgi Domino pargis saavad inimesed päikest võtta ja värsket õhku nautida turvaringides FOTO: Kathy Willens/AP/Scanpix

Juba möödunud nädalalõpul oli Brookynis asuvas pargis palju päevitajaid ja värske õhu nautijaid, kes kõik olid oma ringis. Ringid on joonistatud üksteisest paarimeetrise vahega.

New Yorgis on seni palju koroonaviirusega nakatunuid ja linnavõimud soovitavad inimestel pigem kodus olla. Väljas olles tuleb kanda hingamisteid kaitsvat näomaski.

Domino park on eraomand, teised New Yorgi pargid kuuluvad linnale ja need ei ole turvaringe veel kasutusele võtnud.

Ringe, märke ja muud, mis aitavad inimestel distantsi hoida, on alates märtsist tekkinud New Yorgis igale poole.

Domino pargi rajas 1856. aastal suhkru rafineerimisfirma Domino, mis 19. sajandil ja 20. sajandi alguses tootis suure osa USA rafineeritud suhkrust.

New Yorgi linnas on koroonaviiruse diagnoosiga üle 194 000 inimese ja viirushaiguse tagajärjel on surnud ligi 16 000 inimest. Paranenute kohta andmed puuduvad.

New Yorgi osariigis on koroonaviiruse diagnoosi saanud 353 000 inimest, viirushaigusse on surnud ligi 23 000 inimest ja paranenud on üle 61 600 inimese.

USAs on koroonaviiruse diagnoosiga 1,56 miljonit inimest, viirushaigus on võtnud elu rohkem kui 92 000 inimeselt ja paranenud on 297 000 inimest.