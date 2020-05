Põhja-Korea eitab koroonaviirust, kuid seal leviv teine ohtlik viirus võib põhjustada näljahäda

See viirus on põhjustanud Lõuna-Hwanghae ja Põhja-Hamgyongi provintsis sigade massilist suremist, kus seni ei ole tehtud eriti midagi selle ennetamiseks ja peatamiseks.

Lõuna-Korea meedia teatas möödunud nädalal, et Põhja-Koreas Kangwoni provintsis asuvates farmides on kaotanud viirushaiguse tõttu elu umbes 6000 siga.

Põhja-Korea võimud teatasid, et kui inimesed jätkavad haigete loomade liha müümist ja söömist, siis haigestumistsükkel jätkub. Neid võidakse süüdistada riigireetmises ja nad saavad karistada.

Kuna Põhja-Koreas on pidev toidupuudus, siis on inimesed Kimi käsku ja ähvardust eiranud, nad on jätkanud haigete sigade liha müümist ja söömist.