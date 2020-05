TÄIELIK ÜLLATUS ⟩ Novak Djokovic avalikustas, kuidas ta abikaasa Jelena kätt palus

Djokovic kohtus oma tulevase abikaasa Jelena Ristićiga keskkoolis, käima hakkasid nad 2005. aastal, kui Djokovic oli 18-aastane.

Paar kihlus septembris 2013 ning järgmise aasta 24. aprillil andis Djokovic teada, et nad ootavad oma esiklast. 10. juulil 2014 Novak ja Jelena abiellusid. Sügavalt uskliku Djokovici pulmatseremoonia toimus Montenegros Püha Stefani kirikus.

Djokovicidel on kaks last, poeg Stefan sündis 21. oktoobril 2014 ja tütar Tara nägi ilmavalgust 2. septembril 2017.

Novak ja tema naine Jelena Djokovic avaldasid hiljuti, kuidas kuulus serblane Jelena kätt palus.

«Ta arvas, et me läheme matkama või midagi sellist, kuid viisin Jelena hoopis kuumaõhupalliga sõitma. Olin organiseerinud ka teise kuumaõhupalli ja kui me selle lähedusse jõudsime, tehti sealt lahti tohutu plagu tekstiga: «Kas Sa tuleksid mulle naiseks?» ütles Djokovic USA kuulsa spordiajakirjaniku Graham Bensinger telesaates «In Depth with Graham Bensinger».

«Ma teadsin, et me pidime õhus teisest õhupallist mööduma, ja siis äkki lasti sealt suur plagu alla ning ma lugesin seda teksti aeglaselt, sest plakat oli tagurpidi,» rääkis Jelena.

«Ma ei saanud hästi aru, kas ta ikka tahab minuga abielluda, korraks arvasin, et tegemist on mingi reklaamiga. Mõtlesin, et kas ta on hull, reklaami filmimine kell seitse hommikul? Kuid siis oli ta juba ühel põlvel ja palus mu kätt,» meenutas Jelena.