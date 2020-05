Madli Vilsar pani üles pildi, mida varem poleks julgenud näidata: ma ei viitsi enam varjata

Endine ilmatüdruk kirjutas Instagramis, et tema jaoks on müstiline, et inimesi ikka veel kehakaalu pärast kritiseeritakse. «Mulle juhiti täna tähelepanu, et inimesed ikka ja jälle avastavad, et telekas ja kaamerad panevad ilusasti kaalu juurde ja kaameranurgad mõjutavad nii pikkust kui ka välimust,» alustas Vilsar.

Ta toonitas, et see on täiesti normaalne, kui keha olenevalt kaameranurgast ja asendist piltidel erinev tundub. «Kasvõi need kaks pilti, mis on tehtud paari sekundiliste vahedega. Aastaid tagasi oleks ma postitanud vaid ühe neist, teadagi millise, aga nüüd saate mõlemad,» selgitas Vilsar, miks pani seekord üles pildi, kus pole kõhtu «sisse tõmmanud».

Ta lisas: «See pole üldse paha pilt, mõlemad on väga okeid ja ma lihtsalt ei viitsi enam varjata ja hoida endas neid tundeid, mida see kaalu pärast põdemine on minuga läbi aastate teinud.»

Vaata pilte!

Vilsar, kes on varemgi kaalu- ja iluteemadel sõna võtnud, avaldas, et viimase aasta keerulised sündmused ja uus elustiil on ta muutnud «vanaks zombiks tagasi». Vilsar kolis möödunud aasta märtsis Londonisse elama, et keskenduda karjäärile ja panna end proovile rahvusvahelises Eesti idufirmas.

«Kogu mu töö tundus olevat prügikasti visatud kuni selle kõikvõimsa Ronani (lühend sõnast «koroona» – toim). See tee iseendani on käänuline ja auklik ja alati ei lähe kõik nii nagu tahaks,» rääkis ta oma raskustest.

Vilsari sõnul on paljude jaoks keeruline just suve-eelne aeg, kuna pole jõutud kohustuslikku «suvevormi». «Inimeste kehatüübid on nii erinevad ning kogu aeg selle kallal võtmine hakkab ka kõige tugevamatele ajudele. Kui inimene särab ja kiirgab energiast, siis kes annab sulle õiguse teda maha materdada, sest tema pilt ei ole piisavalt sale?» arvas ta.