USA tuntud astronaudi John Glenni lesk Annie Glenn suri 100-aastasena Covid-19 tagajärjel

Ohio osariigi kuberner Mike DeWine sõnas, et Annie Glenni surm on osariigile suur kaotus ja ta käskis lipud tema mälestuseks poolde masti langetada.

Tema nime kandvat Annie Glenni auhinda antakse rääkimisprobleemide all kannatanud, kuid neist üle saanud ja edukaks osutunud inimestele.

Astronaut John Glenn ja ta naine Annie 19. novembril 1998 New Yorgis

Annie Glenn, sünninimega Anna Margaret Castor sündis 17. veebruaril 1920 Ohios Columbuses ja kohtus oma tulevase mehega Ohios New Concorde’is, kus nad mängisid koos kooli bändis. Nad abiellusid 1943 ja said kaks last.