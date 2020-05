Prantsuse ärimehel on koroona tekitatud majanduslanguse jaoks lahendus – müüa «Mona Lisa»

Prantsusmaa üks tuntumaid ärimehi, 46-aastane Stephane Distinguin, kes on rahvusvahelise tehnoloogiafirma Fabernovel asutaja ja tegevjuht, soovitas Prantsuse riigil müüa Louvre’i muuseumis olev tuntud maal «Mona Lisa», mille autor on renessansikunstnik Leonardo da Vinci (1452 – 1519), teatab news.com.au.

Et si on vendait la Joconde (mais virtuellement, en bitcoins, sans la bouger du Louvre) pour financer et sauver la culture? Sacrilège et roborative réflexion de l'entrepreneur @fano dans @USBEKetRICA! Revue de presse @franceinter https://t.co/X2GkbaQymm pic.twitter.com/PFpvycrBWx — claude askolovitch (@askolovitchC) May 8, 2020

Ärimehe arvates aitab selle maali müügist saadav summa Prantsusmaa taas jalule. Tema arvates on «Mona Lisa» hind umbes 50 miljardit eurot ja selle maali ostmist saaks endale lubada maailma kõige rikkam inimene, suurima internetikaubamaja Amazon asutaja Jeff Bezos.

Bezose vara suurus on umbes 150 miljardit dollarit (136 miljardit eurot).

Jeff Bezos jaanuaris 2020 Indias New Delhis FOTO: SAJJAD HUSSAIN/AFP/Scanpix

«Bezos lahutas hiljuti ja maksis oma eksnaisele MacKenzie Bezosele umbes sama summa, mida mina pean «Mona Lisa» hinnaks. See ei löönud Bezost jalust ja ei löö ka kuulsa maali ostmine,» teatas prantslane.

Distinguini arvates võiks Bezos pärast maali ostmist anda sellele nimeks «Mona Lisa del Gioconda-Bezos», kuna tema on siis selle ainuomanik. Gioconda tuleneb sellest, et Itaalias kannab see maal nime «La Gioconda».

Prantslasest ärimees lisas, et Prantsusmaa muuseumides on veel palju tuntud maale ja riik peaks kaaluma ka nende müümist, sest maailmas on lisaks Bezosele veel inimesi, kelle vara suurus on miljardeid.

«Kui on probleeme, tuleb perekonna juveelid maha müüa. Prantsusmaa jaoks on «Mona Lisa» üks neid juveele, mis võib aidata majandusolukorda parandada. See maal on väike ja seda on lihtne üle anda,» teatas ärimees.

Ta jätkas, et kui Jeff Bezosega saada kokkuleppele, siis võib Prantsusmaa maali üle kontrolli säilitada.

Prantsusmaa on olnud koroonaviiruse tõttu alates 17. märtsist lukus, riiki on hakatud nüüd aeglaselt ja järk-järgult avama. Majandusminister Bruno Le Maire sõnas aprillis, et riigi taaskäivitamine ja madalseisust väljatoomine on pikk, vaevarikas ja väga kallis protsess.

Majandusanalüütikute sõnul on Prantsusmaal praegu suurem majanduskriis kui oli Teise maailmasõja järel ja 2008. aasta languse ajal.

Prantsumaal on koroonaviiruse diagnoosi saanud 143 000 inimest, viirushaigus on võtnud elu 28 000 inimeselt ja paranenud on üle 62 000 inimese.

«Mona Lisa» on Itaalia renessansikunstniku Leonardo da Vinci maal, mis valmis 1503 – 1519.

Õlivärvidega tehtud maali suurus on 77 sentimeetrit korda 53 sentimeetrit ja see asub Pariisis Louvre’i muuseumis.

Itaalia renessansikunstniku Leonardo da Vinci maal «Mona Lisa», mis asub Pariisis Louvre'i muuseumis. Foto on tehtud oktoobris 2019 FOTO: ERIC FEFERBERG/AFP/Scanpix

Da Vinci kujutab maalil Firenze siidikaupmehe Francesco del Giocondo abikaasat Lisa del Giocondot. Maali teeb eriliseks ja teistest selle aja portreedest erinevaks Mona Lisa kuulus naeratus, mida on palju uuritud ja mida Leonardo da Vinci kaasaegsed kohe jäljendama asusid.