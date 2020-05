Andrei Zevakin: ma ei hakka Brigitte Susanne ega tema kallima ees vabandama

Muusikust juutuberile jäi möödunud nädalal hambu raadiohääl Brigitte Susanne Hunt. YouTube'i postitatud videos võttis Andrei pulkadeks Brigitte blogi, milles naine tutvustas vaatajatele oma uut armastust ehk batchatat. Kuigi paljudele pakkusid Andrei kommentaarid palju nalja, siis Brigitte ise sellest nii suures vaimustuses polnud. «See video oli mingi piirini ülinaljakas ja tõesti ma nägin välja nagu viimane taun. Aga Andrei, teatud vihjed ei olnud üldse naljakad! See oli lame! Kui sa teed nalja, palun tee seda hästi. Ja ära tee inimestele haiget, sa läksid üle piiri! Sa oleks peaaegu teinud ülihea video…» pahandas Hunt.



Mis täpsemalt siis Hundi endast välja viis? Zevakin seletab uues videopostituses, et naist häiris tema kallima Indrek Mägi kulul tehtud nali. Tantsutreenerist mees meenutas Brigitte blogis, kuidas ta Hispaanias ühte klubisse sattudes batchata enda jaoks avastas: «Astusin uksest sisse ja vaatasin, et seal oli üks väga meeldiv poiss...Hispaania naiste jaoks. Vaatasin, et ta tegi seal selliseid liigutusi ja ma mõtlesin, et mul on häbi olla siin, sest ma tahaksin olla nagu tema.»



Ilmselgelt vähe kaamera ees harjunud olnud mees ei osanud end kõige paremini väljendada ja Zevakin haarast sellest koheselt kinni. «Kas enam veidramat lauset saab öelda või ei saa?» naeris juutuuber ja matkis Indrekut. Raadiohääle meelest viitas oma imitatsiooniga Zevakin justkui sellele, et tema kallimale võiks meeldida mehed ja see ajaski tal kopsu üle maksa. «Ma tegin nalja selle üle, kuidas ta seda lauset ütles, mitte selle üle, et ta nüüd ongi mees, kellele meeldivad mehed,» seletab Zevakin. Brigitte ütles raadio Sky Plus eetris, et Andrei peaks nii tema kui ta peika ees vabandama, ent juutuuber jääb endale kindlaks: «Teate mis? Ma ei hakka vabandama! Ja mitte selle pärast, et mul oleks p***** Brigitte või Indreku tunnetest või kuidas ma neile ütlesin, vaid selle pärast, et kaks inimest said täiesti erinevat moodi sellest naljast aru ja nii ongi.»



