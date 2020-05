VIDEO ⟩ Saksa prints hukkus mootorrattaõnnetuses

Baieri politsei uurib mootorrattaõnnetust, kuid veel ei ole teada, mis selle põhjustas. Arvatakse, et kui prints hakkas suurel kiirusel teisest liiklusvahendist mööduma, ei tulnud ta oma kaherattalise sõiduki juhtimisega toime.

Politseile oli teada, et mootorrattafännist Otto von Hessenile meeldis kihutada ja ka õnnetuse ajal sõitis ta väga kiiresti.

See kuningas üritas Preisimaad võimsamaks teha, kuid see õnnestus alles pärast Viini kongressi, kui loodi Saksa Liit ning Preisimaa sai tagasi oma alad Elbest lääne pool. Friedrich Wilhelm toetas kultuuri ja haridust, kuid ka sõjaväe kaasajastamist, et muuta oma riik tugevaimaks Saksamaal. Troonil järgnes talle tema vanem poeg Friedrich Wilhelm IV (1795 – 1861).