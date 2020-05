KULLAFOND ⟩ Rassism, narko ja seksiäri: 7 saadet, mis paljastavad Eesti patuelu

«Kadunud maailm» (2010)

20 aasta tagustel aegadel vahendas legendaarne krimireporter Peeter Võsa elu pahupoolt hittsaates «Politseikroonika». Vahepeal möödunud ajaga on meie ühiskond sedavõrd muutunud, et tollased kaadrid mõjuvad juba igaveseks kadunud maailmana. Aga mõned asjad ei muutu Eestis vist mitte kunagi...Teravatoimeline retrosaade toob ekraanile legendaarse «Politseikroonika» unustamatud hetked. Avasaates, mis kannab alapealkirja «Lihalett», tehakse tuur pealinna lõbumajades.

«Keelatud vili. Pilguheit Eesti uimastiajaloole» (2016)

Ekslikult arvatakse, et narkomaania on Eestit alles hiljuti tabanud probleem. Põnevas erisaates selgub, et tegelikult tarbiti siin uimastavaid aineid juba muinas-, ordu- ja tsaariajal. Rääkimata sõjaeelsest Eesti Vabariigist, kus politsei oli pidevalt kimpus kokaiiniärikatega. Uuritakse ka nõukaaegsete eestlaste suhet narkomaania ning toksikomaaniaga. Viimastel aastatel kogub taas hoogu kampaania kergemate uimastite legaliseerimiseks. Mida arvavad sellest kanepikasvatajad, arstid ja arvamusliidrid?

«Müüdud naised» (2015)

Paljastav erisaade uurib Eesti seksiäri tegelikkust ja küsib laiemaltki, kas ja kui suur probleem on Eestis inimkaubandus. Aastas helistab inimkaubitsemise infoliinile üle 600 inimese ja ainuüksi Põhja-Eestis on end erinevatele organisatsioonidele «üles andnud» umbes 400 prostituuti. Saates räägivad teiste seas suud puhtaks 17 aastat prostituudina leiba teeninud naine ja aastaid lõbutüdrukute teenuseid kasutanud mees. Prostitutsiooni kõrvale on tekkinud ka uued ohud Eesti noortele – võõrleegionärina võõrasse sõjaväkke värbamine ja esmapilgul ahvatlevalt tulusad, kuid sageli ränkade tagajärgedega fiktiivabielud.

«Must-valge Eesti» (2011)

Intrigeeriv dokumentaalsaade uurib, kus peituvad eestlaste võõraviha ja rassismi juured. Kuidas käib Eestis elavate võõramaalaste käsi? Mis elu elatakse Eesti ainukeses põgenikelaagris ning kas oleme immigrantide tulekuks valmis? Iseäranis mõtlemapanev vaatamine aastal 2020, mil massiimmigratsiooni küsimus on põletavam kui kunagi varem.

«Korruptiivne Eesti» (2012)

Erisaade Eesti kohtunikest, politseinikest, poliitikutest ja teistest ametnikest, kes on altkäemaksu võtnud või muul moel oma ametipositsiooni kuritarvitanud. Kas see kuriteoliik on tõesti alles viimasel ajal vohama hakanud ja kuidas seda ära tunda? Erisaates saavad sõna uurijad ja juristid, aga ka isikud, kellele on esitatud korruptsioonisüüdistus või kes on selles kuritoes süüdi mõistetud.

«Enesehävituslik Eesti» (2015)

Me oleme väike riik ja rahvas, aga ometi hukkub Eestis igal aastal hooletuse ja arutu uljuse tõttu sadu inimesi. Värskele statistikale toetudes uurime, millised surmad juhivad seda masendavat edetabelit ja mida tuleks teha, et eesti rahva enesehävitusele piir panna.

«Taksojuhtide maailm» (2015)