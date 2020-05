ÜLLATUS ⟩ Sia teatas, et on kahe teismelise poisi ema!

Kaks täiskasvanuikka jõudnud noormeest aeti kasuvanemate juurest minema ja 44-aastane Sia pakkus neile uut kodu, kirjutab TMZ . Naise sõnul olid eelmisel aastal lapsendatud poisid 18-aastased, mis tähendas, et nad olid asendushoolduse süsteemi jaoks liiga vanad. Nüüd on nad mõlemad juba 19-aastased ja Sia õhkas, et armastab neid väga. Kui muusikult uuriti, kuidas poisid karantiini ajal hakkama saavad, ütles ta, et ühel läheb paremini kui teisel. Sia lisas siiski, et mõlemad õpivad kodus viibides palju.

Kuigi poisid on mõlemad täiskasvanud, tohib California osariigis 18-aastaseid adopteerida. Tegemist on küll keerulise protsessiga, kuid Ameerikas on see üsna tavaline. Sia on küll Austraaliast pärit, kuid vähemalt üks tema kodudest asub just Californias ja välismeedia andmete kohaselt elab ta seal ka püsivalt.



Ta ütles samas intervjuus ka, et kavatseb oma ülejäänud elu vallaline olla. Sia ja filmiprodutsent Erik Anders Lang lahutasid aastal 2016 oma kaks aastat kestnud abielu.