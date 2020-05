Fännid said pahaseks nähes, kuidas Heidi Klum pesuväel sotsiaalset distantsi hoiab

Klum jagas sotsiaalmeedias pilti, kus tema juuksur kandis vihmavarju, ning pesuväel modell istub ise uhkes poosis toolil. «Sotsiaalse distantseerumise salgud,» kirjutas Klum oma postituse juurde, milles andis märku, et on leidnud viisi, kuidas kasutada juuksuriteenust turvaliselt.

Klumi postitus Twitteris tegi aga osad pahaseks, ning üks palus supermodellilt, et ta võtaks asju tõsisemalt. «Kas Heidi Klum hoiab sotsiaalset distants? Ei,» kirjutas üks fänn ja teine väljendas oma kommentaariga, et Klumi tegu on hale.

Mõni astus aga Klumi kaitseks välja, mainides, et praegusel ajal tuleks asju võib-olla natuke kergemalt võtta.

Dahhling we found a way !😷😷 Social distancing highlights.

Love you @hairbylorenzomartin ❤️ pic.twitter.com/gcGjfpJL9B — Heidi Klum (@heidiklum) May 19, 2020

Klum jagas sama fotot ka Instagramis, ning ka seal oli kommentaaride seas neid, kes supermodelli tegu heaks ei kiitnud. «See on nali, eks?» küsis üks fänn nördinult, ning tema kommentaar on teeninud juba ligi 300 meeldimist.

«Miks ta arvab, et ta on reeglitest vabastatud? Täielik ülemaailmne pandeemia, kus inimesed surevad, ja tema arvates on tema hallide juuste värvimine kõige olulisem,» kostis üks fänn pettunult.

«Uskumatult totter igal viisil,» teatas üks postituse all.

Kuid ka Instagramis olid neid, kes kiitsid supermodelli takka. Küll kiideti Klumi huumorisoont kui ka tema siredaid sääri. «Kuidas saab juuksur oma tööle keskenduda, kui sa nii seksikas oled?» küsis üks fänn murelikult.

See pole esimene kord, kui supermodelli fännid naise sotsiaalmeedia postituse peale natuke tusaseks saavad. Instagramis on Klum oma paljastavate piltidega teeninud lisaks kiidusõnadele ka negatiivseid kommentaare, mis väljendavad, et sellised postitused ei ole tema eas naisele sobilikud. Lisaks on toodud välja, et Klum peaks seksikate postituste jagamisel oma lastele mõtlema.