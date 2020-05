VINGE VÄRK! ⟩ Shanon annab sel reedel Tallinna Lauluväljakul kontserdi

«Avakontsert Smilersiga müüdi välja nelja tunniga, mistõttu näeme, et Eesti publik hindab lisaks kinoseanssidele ka muusikalist meelelahustust,» kommenteerib Apollo Kino Baltikumi tegevjuht Kadri Ärm, kelle sõnul on edaspidi plaanis korraldada Apollo Autokino laval kontserte võimalusel lausa iganädalaselt.

Muusikaline programm sünnib tihedas koostöös Tallinna Lauluväljakuga, kellel on pikaajaline kogemus kontsertide võõrustamisel ning arvesse võetakse nii autokino publiku keskmist profiili kui kutsutavate artistide sobivust drive-in kontserdi kontseptsiooniga. «Meil on hea meel, et Shanon oli meie ettepanekuga koheselt nõus, sest tegu on armastatud Eesti ansambliga, kellel on fänne igas vanuses,» kirjeldab Ärm.