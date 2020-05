Aastatel 2007-2012 noori hullutanud «Kõmutüdruk» oli Cecily von Ziegesari raamatusarjal põhinenud draamaseriaal. Kui Kanal 2 eetris kandis see just «Kõmutüdruku» nime, siis raamatud ilmusid omal ajal hoopis «Klatšimooride» nime all. Teleseriaali loojateks olid Josh Schwartz ja Stephanie Savage, kes tõid kuuel hooajal vaatajateni Manhattanis Upper East Side'is elavate kõrgklassi noorukite pöörase elu. Sari oli omal ajal tõeline fenomen ja see nomineeriti mitmetele auhindadele. Ainuüksi Teen Choice Awardsil pälvis see 18 auhinda.