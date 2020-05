Serena Williams esimesest suudlusest: ma ei unusta seda kohutavat kogemust kunagi!

Williams kirjeldas suudlust kui «tõeliselt kohutavat» kogemust.

«Ma ei saanud esimese suudluse kohta teile enne vastust anda, sest mu abikaasa oli kõrvalruumis. Kuid nüüd võin öelda, et see oli õudne, see mu esimene suudlus. Esimene suudlus ei lähe mul iialgi meelest, üks halvemaid mälestusi mu elus.»

«Olin kohe 18-aastaseks saamas. Ja siis seal oli see keskkooli juba lõpetanud kutt ja kõik need teised jutud. Aga lühidalt, see kutt suudles mind Itaalias, metsik, mis?»

«Aga see oli nii jube, mäletan, et mul hakkas kõhus keerama, jooksin koju, seal oli üks mu tolleaegseid paremaid sõpru, muide itaallane. Ja ma ütlesin talle, et mind just suudeldi ja mulle ei meeldinud see üldse,» jutustas Williams.

«Ma nutsin ja kõik tundus nii dramaatiline. Võtmesõna on dramaatiline, sest ega ma sellest ajast väga palju muutunud pole,» lisas Williams.