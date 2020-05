Naistemehe mainega Austraalia tennisetäht sai venelannalt korvi

Kuigi venelanna Kyrgiost nimepidi oma postitustes ei maininud, on fännid veendunud, et see sai olla ainult austraallane, sest just Kyrgiosega oli nooruke venelanna alates eelmisest sügisest deitinud. Kalinskaja teatas oma Instakontol, et selle looga on lõpp. «Läksime lahku. Me pole enam sõbrad,» kirjutas ta. Praeguseks on need postitused Kalinskaja kontolt eemaldatud.