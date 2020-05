VIDEO ⟩ Astronoomid nägid esmakordselt, kuidas sünnib uus planeet

Observatooriumi väga suure teleskoobiga, mis asub Tšiilis Atacama kõrbes, tehtud vaatluste kohaselt leidsid nad noore tähe AB Aurigae ümber asuvast tihedast kosmilisest tolmust ja gaasist märke, mis näitasid, et seal on sündinud uus planeet, teatab sky.news.com.

Planeeditekke uurimist juhtinud Prantsusmaa Pariisi observatooriumi astronoom Anthony Boccaletti sõnas, et astronoomid on leidnud tuhandeid eksoplaneete, kuid seni teati väga vähe planeetide tekkimise kohta.

Ta lisas, et tuleb hakata rohkem jälgima noori tähesüsteeme, et tabada planeetide tekkemomenti.

Astronoomide teatel on väga keeruline saada selgeid pilte noorte tähtede tolmu- ja gaasistruktuurist, et otsida sealt spiraale, mis viitavad uue planeedi sünnile.

Nad lisasid, et meie planeedist 520 valgusaasta kaugusel asuva Auriga (Veomees) tähtkuju noore tähe AB Aurigae tolmu- ja gaasikihi pildid olid piisavalt selged, et näha seal olevat spiraalstruktuuri, millest saab alguse uus planeet.

Astronoomid selgitasid, et «beebiplaneet» tekitab tähe ümber asuvas gaasi- ja tolmukettas häireid, muutes selle kuju ja jättes jäljed, mis on umbes sellised lainetused nagu paadiga järvel sõites paadi taha tekivad.

Noorest tähest AB Aurigaest tehtud fotol on näha erekollast keerdu, mis näitab planeedi sündi. See keerd asub tähest umbes nii kaugel, kui Neptuun on meie Päikesest, mis on keskmiselt 4,5 miljardit kilomeetrit.