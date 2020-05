DÜSTOOPIA ⟩ Mehele määrati surmanuhtlus Zoomi videokõne kaudu

Kagu-Aasia linnriigis Singapuris määrati mehele surmanuhtlus narkodiilis osalemise eest. Punithan Genasani karistus ei ole erakordne - need on äärmiselt karmid, Singapuris kehtib narkootikumide vastu nulltolerants.

Otsus on aga eriline. See oli esmakordne juhus, kui Singapuris määrati surmanuhtlus ilma, et süüdistatav ja kohtunik näost-näkku kohtuks. 37-aastase mehe karistus kuulutati välja videokõnerakenduse Zoom kaudu.