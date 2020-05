NAGU KAKS TILKA VETT ⟩ Franz Malmsten on kuulsa näitlejaga äravahetamiseni sarnane!

Enam kui viisteist aastat tagasi lapsepõlve nautinud inimesed ehk mäletavad kunagist Disney seriaali «The Suite Life of Zack & Cody», milles särasid karismaatilised kaksikud Cole ja Dylan Sporuse. 27-aastased noormehed on tänase päevani Hollywoodis tegusad – Cole näitleb noortesarjas «Riverdale», Dylan on keskendunud rohkem filmirollidele. Lisaks näitlemisele tegeleb Cole ka fotograafiaga ning just tema sotsiaalmeediat silmitsedes ilmnebki, et tema vend on äravahetamiseni sarnane Franz Malmsteniga!



Vaata ja imesta!