VIDEO ⟩ Paraujuja kiired sada meetrit: põgenemine haide eest

Schrenck oli parajasti Costa Brava lähistel meres ujumistrenni tegemas, kui treeningut ähvardas kohutav lõpp. Hispaania noormehe ema Carolina silmas rannalt, et pojale lähenevad kaks haid. Paraujuja oli sel hetkel kaldast umbes 100 meetri kaugusel ja alustas meeletut pingutust, et eluga pääseda. Schrenkil õnnestus haide eest ära ujuda, vaatamata sellele, et tal on vaid üks käsi.