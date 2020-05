PILDID JA VIDEO ⟩ Iisraelis tehti näomask, mille kandmise ajal saab süüa

Iisraeli firma Avtipus Patents and Inventions leiutas seoses koroonapandeemia ja maski kandmisega kaugjuhitava kaitsemaski, mille kandmise ajal on võimalik süüa.

Iisraeli firma Avtipus Patents and Inventions leiutas maski, mille kandmise ajal saab süüa FOTO: AMIR COHEN/REUTERS/Scanpix

Uue maski loojate arvates muutub nende leiutis restoranides populaarseks.

Mask töötab käsilüliti abil, selle surumisel avaneb maski Pacman-stiilis suuosa, mille kaudu saab toidu suhu panna.

Firma võttis oma leiutisele patendi ja alustab kaugjuhitavate näomaskide masstootmist lähikuudel. Hind peaks jääma 0,85 – 2,85 dollari (0,77 – 2,60 eurot) vahele.

Firma tegi vabatahtlikega maskikatseid, mis kõik ei läinud siiski nii, nagu loodeti.

Üks leiutajatest Meir Gitelis katsetamas uut maski FOTO: AMIR COHEN/REUTERS/Scanpix

Ühe katses osalenu sõnul voolas lusikal olnud jäätisest osa maskile enne, kui lusikas läbi maskiava suhu jõudis.

Iisarelis tuleb koroonaviiruse tõttu kanda avalikus kohas maske. Paregu on seal 40 kraadi ja rohkem sooja, mille tõttu lubas tervishoiuministeerium alates selle nädala algusest ajutiselt maskidest loobuda – see on jõus kuni nädala lõpuni. Suurematel kogunemistel tuleb siiski maski kanda.

Iisarelis on üle 16 600 inimese saanud koroonaviiruse diagnoosi, viirushaiguse tagajärjel on surnud 280 inimest ja paranenud on rohkem kui 13 500 inimest.