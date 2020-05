MÜSTEERIUM ⟩ Kas nii Eestis kui ka Venemaal laineid löövas poploos kõlab Laura Kõrgemäe hääl?

«Lõpuks,» jagas täna lugu koos krüptilise sõnumiga enda sotsiaalmeedias ka Laura Kõrgemäe. Kuna koos Hundiga «Kehakeelt» esitava neiu nimi on samuti Laura, tekkis pärast tänast postitust paljudel küsimus, kas tõesti on tegemist Laura Kõrgemäega? «Jätan sellele küsimusele vastamata,» ei soovi Andrus Muld spekulatsioone kommenteerida. Elu24 pöördus müsteeriumi lahendamiseks ka Laura Kõrgemäe poole, kuid edutult.Lugu kõlab kahes erinevas keeles – nii eesti kui ka vene. See on lühikese ajaga kogunud pea pool miljonit kuulamist ning see ei löö laineid mitte ainult Eestis, vaid ka piiri taga. «On tulnud ka esinemispakkumisi venemaalt, kuid kahjuks hetke olukorda silmas pidades ei ole see võimalik,» nendib Muld. «Plaanis on teha loost täispikk vene versioon ja edastada see Venemaa raadiotesse, kuna huvi konkreetse loo vastu on suur.»