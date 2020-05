Peruu väikelinna purjus linnapea teeskles koroonasurnut, et pääseda vahistamisest

Kesk-Peruus asuva Tantara linnapea Jamie Rolando Urbina Torres käis 18. mai õhtul koos sõpradega joomas, rikkudes sellega väljas liikumise keeldu, teatab dailymail.co.uk.

Kui politsei tuli meeste pidutsemiskohta koroonapiirangutest kinnipidamist kontrollima, pani linnapea ruttu näomaski ette ja heitis seal olnud tühja kirstu, teeseldes surnut.

Tühi kirst. Pilt on illustreeriv FOTO: Freaktography/Caters News/Caters News Agency/Scanpix

Politseinikud ei uskunud, et linnapea on surnud ja tõstsid ta kirstust välja. Kui mees oli jalul, mõistsid korrakaitsjad, et ta on joobes.

Linnapea ja ta kaaslaased võeti karantiinireegli rikkumise pärast kinni.

Kohalike arvates ei suhtu linnapea Torres koroonaviirusse ja viirushaigusse piisava tõsidusega ning ei ole suutnud linnas piiranguid kehtima panna. Lisaks linnapeale on veel neid, kes liikumispiirangule vilistavad.

Surnut teeselnud linnapea pidi lõpuks rahva ette astuma ja selgitama, miks ta jõi ja reegleid rikkus. Ta asus end kaitsma, süüdistades linlasi paljudes pattudes.

Linnarahvas vastas sellega, et süüdistas teda koroonaviiruse testimiskohtade ja viirushaiguse põdejate eraldamiskohtade puudumises. Lisaks ärritab kohalikke, et mujalt tulevad inimesed tohivad Tantarasse siseneda, võides neid koroonaviirusega nakatada.

Peruus on koroonaviiruse diagnoosi saanud üle 104 000 inimese, viirushaigue tagajärjel on surnud 3024 inimest ja paranenud on ligi 42 000 inimest.