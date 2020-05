VIDEO ⟩ Muda, mis voolas nagu laava näitab, et Punasel planeedil olid elu tekkeks soodsad tingimused

Tšehhide teatel uurisid nad Marsi pinda satelliidifotode abil ja leidsid, et sealne muda kerkis põhjavee tõttu pinnale ja voolas nagu laava, moodustades Marsi põhjapoolkeral koonuseid, mille tipus on väike kraater, teatab cnn.com.

Avatud ülikoolil on Marsi kamber, kus saab imiteerida Marsi olusid, kaasa arvatud sealseid pinnatemperatuure ja rõhku.

Kuigi seda katsepaika mõjutab meie planeedi gravitatsioon, on seal Marsi oludele kõige lähedasemad tingimused.

Teadlased selgitasid, et Marsi tingimuste jäljendamisel muutus vesi ebastabiilseks ning kees ja aurustus. Just see põhjustas vett sisaldava muda jahtumise ja külmumise.