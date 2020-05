Märtsis koroona küüsi langenud Broadway staari naine läbi pisarate: kahjuks lähevad asjad allamäge

Broadway staar Nick Cordero on olnud alates märtsi lõpust Los Angeleses haiglaravil. Esialgu diagnoositi mehel kopsupõletik, hiljem aga kopsuhaigus COVID-19. Haiglasse jõudes kaotas ta peagi teadvuse, ning 1. aprillil ühendati ta hingamisaparaadiga.

Mehe abikaasa Amanda Kloots tunnistas aprilli alguses, et Cordero seisund oli väga halb. «Ta kaotas teadvuse, kaotas pulsi ja nad pidid teda elustama. See oli väga hirmus. Nad nägid kõvasti vaeva, et teda tagasi tuua.»

Aprilli keskel teatas Kloots, et arstid pidid COVID-19 haigusest tingitud tüsistuste tõttu amputeerima Cordero parema jala. «Ta elas operatsiooni üle, mis on väga suur asi, kuna tema keha on praegu väga nõrk,» rääkis näitleja abikaasa Instagrami-lugude vahendusel.

«Nad viivad ta nüüd tuppa, et ta saaks puhata ja taastuda. Loodame, et ta saab ka puhata,» kirjutas Kloots toona.

Lisaks jala amputeerimisele on Cordero haiglas olles üle elanud kaks mini-insulti ja septilise šoki. Tal on olnud kopsudes seen ja ta vajas oma südame abistamiseks ajutist südamestimulaatorit.

Näitleja Nick Cordero näitlejannast abikaasa Amanda Klootsiga. FOTO: AFF/PA Images/Scanpix

30. märtsil teadvuse kaotanud Cordero ärkas kaheksa päeva tagasi lõpuks üles, kuid 20. mai hommikul teatas näitleja abikaasa, et mehe seisund on taas halvenenud.

«Nickil on olnud halb hommik,» alustas mehe abikaasa emotsionaalselt oma sotsiaalmeedia postituses. «Kahjuks lähevad asjad allamäge ja hetkel palun teil palvetada, kõvasti palvetada.»

Kuigi Kloots ei täpsustanud, mis põhjusel Cordero tervis halvenes, avaldas ta varasemalt samal päeval, et näitlejal on probleeme vasaku kopsuga. Möödunud nädalal, kui Cordero lõpuks ärkas, rääkis Kloots, et mehe vaimne seisund on hea, kuid tema kopsudes on siiani põletik.

Nick Cordero abikaasa Amanda Kloots teavitas pisarates fänne, et tema mehe seisund oli taas halvenenud. FOTO: Kuvatõmmis Instagramist / @amandakloots

Pisaratega võideldes rõhutas Kloots, et nii Cordero lugu ei lõppe, ning palus kõigil näitlejat ning tema pere mõtetes ja palvetes hoida.

Näitleja lähedased lõid 18. aprillil GoFundMe lehe, mille abil loodetakse koguda raha raviarvete tasumiseks. Esialgselt sooviti koguda 480 000 dollarit, kuid praeguseks on ligi kümme tuhat annetajat kokku kogunud üle poole miljoni dollari.

Nick Cordero lähedasid avasid mehe toetuseks GoFundMe lehe, mis on kuu ajaga kogunud üle poole miljoni dollari. FOTO: Kuvatõmmis gofundme lehelt

Cordero ja Kloots kohtusid 2014. aastal Broadway lavastuse ajal, ning nad kihlusid ja abiellusid kolm aastat hiljem, vahendab Playbill. 2019. aasta juunis sündis nende esimene laps, Elvis.