VIDEO ⟩ Värske briti telesarja seksistseenid on nii kuumad, et sattusid koguni Pornhubi

«Oleme väga pettunud, et lühisarja «Normal people» stseene on sel viisil kasutatud. See on nii autoriõiguste rikkumine kui ka, mis veelgi olulisem, sügavalt lugupidamatu asjaosaliste ja laiema loomingulise meeskonna suhtes,» rääkis üks sarja produtsentidest, Ed Guiney Variety-le.