Ott Lepland läks elukaaslasest lahku

Lahkuminekust annab märku see, et Instagramist on kadunud Leplandi ja Repi ühised pildid.

Lepland jäi Võrumaalt pärit kaunitariga esimest korda silma 2017. aasta varasuvel. 2017. aasta juulis nähti neid Eesti korvpallikoondise sõpruskohtumisel Tallinnas.

Nagu muusikutel kombeks, on Lepland ammutanud keerulisest elusituatsioonist loomingu jaoks inspiratsiooni. Eelmise nädala alguses andis ta välja uue videosingli «Lootuses».

«Laulu sõnum on emotsionaalne ja inspireeritud elust enesest. Laulu sõnumi eesmärk ongi tõdeda, et isegi kui elu annab meile vahel mõtlemapanevaid õppetunde, siis on meie kohus need omandada ning minna edasi targema ja tugevamana,» rääkis Lepland.

Loe laulusõnu!

«Lootuses»

Aeg on mööda läinud

Maailm justkui seisnud

Hetkest, mil sa lahkusid

Kui oma hinge peitsid

Üksinduses leidsin

Ennast jälle seismas siin

On nii raske siiski öelda, et see kõik jääbki nii

On nii raske siiski mõelda, et me aeg ei kordugi

Siia ootama jään veel

Seisma vaikselt poolel teel

Kildudeks said lootused -

Kõik kaob, tuulde

Mälestused helged

Mõtetes nii selged

Sinna tahan tagasi

Kuulata su naeru

Tagasi neid aegu

Sooviksin ma praegugi

On nii raske siiski öelda, et see kõik jääbki nii

On nii raske siiski mõelda, et me aeg ei kordugi

Siia ootama jään veel

seisma vaikselt poolel teel

Kildudeks said lootused -

Kõik kaob, tuulde

Siia lootma jään veel

Seisma vaikselt vaikides

Kuid see tee, mis ootas ees

Kõik kaob, tuulde