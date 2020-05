SEEBIOOPER ⟩ 14-aastane rase venelanna kuulutas nuttes, et võib lapsest ilma jääda

Uudis Daria rasedusest tekitas jaanuaris Venemaal palju kõneainet. Elu24 kirjutas aasta alguses, et Krasnojarski piirkonnas asuva linna Zheleznogorski haigla teatas 13-aastase tüdruku rasedusest kohalikku politseid 13. jaanuaril.

Venemaa meedia vahendas, et sealses piirkonnas elav koolitüdruk ootab tol hetkel 10-aastase Ivani last. Praeguseks on selgunud, et Daria ootab tütart, kelle nimeks võib saada Karolina.

Veebruaris sai Daria 14-aastaseks ja paar nädalat pärast seda tuli ilmsiks, et ise veel lapseeas Ivan ei saa olla sündimata lapse isa. Kohalik lastearst Nikolai Skorobogatov avaldas juba jaanuaris kahtlust: «Teoreetiliselt on see võimalik aga ma ei tea midagi selle konkreetse juhtumi kohta. Kuid mulle tundub, et keegi teine võis tüdruku viljastada ning süü aeti poisi kaela.»

Eksperdid said aga asjas lõplikult selgust ja kinnitasid, et koolipoiss ei ole kohe kindlasti lapse isa: «Analüüsisime proove kolm korda, nii et viga ei tohiks olla. [...] Ta on alles laps, tal ei ole testosterooni. Puberteet ei tule isegi homme.»

Lapse isa tegelik identiteet on siiani mingil määral lahtine. Aprillis võttis meediaga ühendust 15-aastane noormees, keda hakati kahtlustama Daria vägistamisest. Rohkem selle kohta saad lugeda SIIT. Hiljuti lükkas aga Daria poss-sõber Ivan selle väite ümber (sellest lähemalt loo lõpus).

Ta muidu on vist normaalne, aga täna käis mööda haiglat ringi ja rääkis, et mult võetakse laps ära.

Kuna Daria rasedus saab siiani vene meedias palju tähelepanu, on koolitüdruk mai keskpaigaks kogunud endale üle 200 000 insta-fänni, ning hiljuti väitis koolitüdruk, et on tänu sotsiaalmeediale teeninud juba üle saja tuhande rubla. Raha kogub Daria lapse jaoks.

Sel nädalal sai aga Daria jõudis aga taas meediasse, kuna pani Instagrami üles nüüdseks kustutatud video, kus ta nuttes kuulutas, et temalt tahetakse tütar ära võtta.

«Meie vastu on naistekliiniku juhataja. Ta muidu on vist normaalne, aga täna käis mööda haiglat ringi ja rääkis, et mult võetakse laps ära. Ja oli veel õnnelik. Kolme päeva pärast on kohus. Sada tuhat (rubla – toim) on meil koos. See pidi kuluma sünnitusmaja peale, aga nüüd peab selle raha raiskama advokaadi peale, et ta meid kuidagi kaitseks,» teatas Daria läbi pisarate.

Kurb koolitüdruk sai oma jälgijatelt palju toetust, ning mitmed kinnitasid, et olles lapse tegelik ema, ei tohiks keegi Darialt last ära võtta.

Päev hiljem oli aga emotsionaalne video Daria Instagrami kontolt kadunud ja selle asemele oli ilmunud uus postitus, millega tüdruk iseenda sõnad ümber lükkas.