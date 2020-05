Koroonakoomast ärganud muusik kirjeldab kehavälist kogemust: käisin põrgus ja nägin saatanat

Kui teised hevimehed pääsesid surmaviiruse küüsist küllalt kergelt, siis Carroll pandi 12 päevaks kunstlikku koomasse. Kui trummar 30. märtsil San Francisco haiglas koomast ärkas, küsis ta meditsiiniõelt, kas ta on ikka veel põrgus.

«Ma käisin põrgus ja saatan oli naine, mind karistati laiskuse eest,» kirjeldas Carroll juhtunut. «Ma olin selline hiiglaslik ülekaaluline Jabba the Huti tüüpi elukas. Oksendasin verd, kuni sain infarkti, mis on mõnes mõttes veider, kuna mul oligi kooma ajal südamerike,» rääkis mees.

Carroll tundis end kui Jabba the Huti tüüpi elukas. Jabba on suur nälkjasarnane tulnukas «Tähesõdade» filmidest.

Muusik mäletas koroonakoomast, kuidas tõusis põrgust üles ning sattus taevasse, kuid ka seal oli hirmutav. «See oli nagu Vana-Rooma orgia ja inglid olid hirmsamad kui deemonid. Ma tuhisesin maale tagasi ning olin paari sõbraga ööklubis. See on viimane asi, mida mäletan,» rääkis ta.

Carroll tunnistas, et tavapäraselt pole ta ebausklik mees, kuid reis teispoolsusse oli kui kehaväline kogemus, mitte tavaline unenägu.

Kopsuarsti George Horngi sõnul oli Carroll väga kehvas seisus ning vaakus elu ja surma piiril. «Ta olukord ei läinud halvemaks, kuid kui oleks läinud, siis me poleks saanud enam suurt midagi teha,» ütles Horng.

Õnneks on nüüd kõigil hevimeestel tervis korras. Napilt eluga pääsenud Carroll ütles, et lõpetab joomise ja suitsetamise. Praegu käib ta teraapias, et paremasse vormi saada.