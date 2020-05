VIDEO ⟩ Kaitsevahendite nappuse üle kurtnud arst pandi psühhiaatriahaiglasse

Rao sai kogu Indias tuntuks möödunud nädalalõpul, kui tal tekkis Visakhapatnamis politseinikega kokkupõrge, teatab bbc.com.

India sotsiaalmeedias levib video, millel on palja ülakehaga Raod näha istumas autos ja hüüdmas politseinikele. Teises videos on tal käed seljataha seotud, ta lamab maapinnal ja politseinikud peksavad teda kumminuiadega.

Politsei arreteeris 20 aastat anestesioloogina töötanud Rao, kuna ta avalikult protestis, et haiglas napib kaitsevahendeid.

Indias on paljud kritiseerinud päras Rao juhtumit valitsust, opositsioon süüdistab võimulolijaid liigses jõukasutamises.

India meedia teatel asus politsei uurima, kas arsti vahistanud politseinikud käitusid õigesti. Nad on uurimise ajaks töölt kõrvaldatud.

India lõunaosas Visakhapatnamis asuvas riigihaiglas anestesioloogina töötav Rao teatas 3. aprillil meediale, et arstidel ja õdedel ei ole piisavalt kaitserõivad ja -maske.

«Meile öeldi, et peame sama maski kandma 15 päeva ja alles siis tohime küsida uue. Kuidas saame tegeleda patsientidega, kui oleme ise kogu aeg koroonaohus?» küsis Rao.

India võimud asusid uurima, mis Visakhapatnamis ja sealses riigihaiglas toimub. Rao saadeti uurimise ajaks sundpuhkusele. Võimuesindajate teatel oli Raol võimalus esitada neile kaebus, et kaitsevahendeid napib, kuid ta ei teinud seda ja pöördus hoopis meedia poole.

Nad lisasid, et Rao käitumine ja suhtumine mõjusid negatiivselt teiste medtöötajate moraalile.

Rao pandi psühhiaatriahaiglasse, kuna võimude sõnul on ta endale ja ühiskonnale ohtlik.

Rao ema Kaveri Rao sõnas, et ta poeg on tunnustatud anestesioloog, kes on oma ametis olnud pikalt ja kindlasti ei ole tal vaimse tervise probleeme.

«Ta on oma tööalal edukas, kuid alates sellest, kui ta tõi kitsaskoha esile, on teda pidevalt rünnatud. Ta on ründamiste pärast stressis. Sugulased ja tuttavada helistavad mulle ja küsivad, et mis minu pojaga on,» teatas ema.

Politsei teatel algas juhtum nende jaoks siis, kui nad said väljakutse, et teel laamendab mees. Nad ei teadnud, et tegemist on tuntud anestesioloogiga enne, kui jõudsid sündmuskohale ja nägid teda.

Nad leidsid eest Rao, kes liikus teel ja karjus, et kaitsevahendeid napib. Politsei sõnul oli mees purjus ja tekitas teel liikudes ohuolukorra, lisaks üritas ta korrakaitsjaid rünnata.

«Ta haaras ühelt politseinikult mobiiltelefoni ja viskas selle põõsasse. Mehe käitumine oli nii talle endale kui teistele ohtlik. Tõenäoliselt on tal vaimse tervise häireid,» teatas Visakhapatnami politseijuhi RK Meenan.

Doctor who raised concerns over PPE shortage admitted to mental hospital https://t.co/QzLJ6mvD8M — BBC News (World) (@BBCWorld) May 21, 2020

Politseijuhi teatel viidi Rao pärast kinnivõtmist politseijaoskonda, sealt edasi haiglasse tervisekontrolli. Arstid soovitasid ta igaks juhuks viia psühhiaatriahaiglasse, kuna nende arvates tuli ta vaimset tervist kontrollida.