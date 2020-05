PILK PEALE ⟩ NOËP võttis uue muusikavideo tarbeks ette omapärase väljakutse

Andres Kõpper, artistinimega NOËP, on lisaks musitseerimisele tuntud nii filmi- kui muusikavideo režissöörina. Seekord võttis ta aga ette omapärase väljakutse, konstrueerida singlile 3D animatsiooni stiilis muusikavideo, milleks tuli ära õppida mitmed uued programmid. Pea kaks kuud uudseid katsumusi täis loometööd jõudis kauaoodatud singli «Young Boy» muusikavideo näol vaatajate ette.



Muusikavideo temaatika keerleb ümber varasemalt inimeste abilisena tegutsenud roboti, kes leiab end post-apokalüptilisest maailmast. Energiast pakatav ja kaasahaarav lugu «Young Boy» on ood elu täiel rinnal nautimisele. «See elevus, kui kohtud või veedad aega kellegi erilisega, võib justkui tekitada selle sama emotsiooni, mida tundsid olles muretu ja noor,» selgitab NOËP. Isetehtud muusikavideo jälgib futuristliku koduroboti seiklusi post-apokalüptilises Tallinnas, «jutustades teekonnast läbi üksilduse ja sellest, kuidas õnne saladus on õige seltskonna leidmine.»



NOËPi viimane singel «fk this up», millel tegi kaasa UK artist CHINCHILLA, kinnitas kanda mitmes rahvusvahelises Spotify Viral tabelis ning jõudis Itaalias koguni eelmise aasta viie parima airplay-hiti hulka. Lisaks andekale laulukirjutamisele on NOËP, kelle välja müüdud sügisene soolokontsert tõi Telliskivi Loomelinnakusse kokku mitu tuhat muusikasõpra, kinnitanud oma mainet ka kaasahaarava live-artistina.