Hiljuti oma 8. sünnipäeva tähistanud Frankie Animal avab oma pildialbumi ja meenutab oma senise karjääri eredamaid hetki. Selle aja sisse on mahtunud näiteks üks täispikk album, 2. koht Noortebändil, pääs Eesti Laulu finaali ning hulganisti esinemisi nii siinsetel kui ka välismaistel lavadel.

September 2012: Frankie Animal on umbes 3 kuud vana. Telliskivi lähedal ansambliga Elephants From Neptune ööelu nautimas.

FOTO: Erakogu



Noortebänd 2012: Publiku lemmik ja hulganisti eriauhindu. Suuresti tänu sellele konkursile saimegi tunde sisse, et järgmised 8 aastat edasi rügada.

FOTO: Erakogu

Juuli 2014: Bändilaager. Pildile eelneval õhtul kirjutasime eepilise ballaadi «The Backbeat» ning seejärel vaatasime kurikuulasat jalkamängu, kus Brasiilia kaotas MM poolfinaalis Saksamaale 1-7.

FOTO: Erakogu

Jaanuar 2015: Välja müüdud kontsert Von Krahlis. Järgmisel hommikul kell 7 lendasime Hollandisse, et esineda Eurosonic Noorderslag festivalil Gröningeni linnas.

FOTO: Erakogu

Aprill 2015: Tuur Ewert & the Two Dragonsiga Saksamaal. 5 kontserti, 6 päeva, umbes 4000km, 1 mõlgitud auto – mälestused eluks.

FOTO: Erakogu

Veebruar 2016: Albumi «The Backbeat» salvestus. Veetsime kuu aega järjest Kultuurikatla keldris, akendeta stuudios. Siim Mäesalu meie käsi hoidmas salvestasime, kirjutasime, kasvsasime. Pildil on aga Jüri Muttika tegemas «filmi, mis kunagi valmis ei saa».

FOTO: Erakogu

August 2016: Esimene bändilaager Muhus. Siin kirjutasime loo «Funny» ja avastasime, et me ei oska kolme peale tünnisauna soojaks kütta.

FOTO: Erakogu

Juuli 2016: Positivus festival. See hommikupoolik oli kaos. Meie soundcheck venis ja olime lavale juba hiljaks jäänud. Enne lavale minemist otsustas Jonas, et ta peab veel vetsus käima. Ilmselgelt unustas ta oma kõrvamonitori saatja vöö küljest eemaldada ja ToiToi kabiinist väljudes sulpsas see sinisesse väljaheitevette. Pärast lavamanageri käest sõimata saamist ja uue bodypack'i külge panemist andsime vihase kontserdi. Bodypack’i hind: 400€, mälestus elu lõpuni: hindamatu.



FOTO: Erakogu

2016 juuli lõpp: MUNCH. Sõitsime Viljandi Folgilt kuus tundi Läti lõuna tippu, et esineda Summer Sound festivalil. Seejärel kiiresti magama, et järgmisel hommikul uuesti kuus tundi Folgile tagasi sõita.

FOTO: Erakogu

Veebruar 2018: Õhtu pärast Eesti Laulu poolfinaali. Oleme Telemaja kõrval Jani juures ja parajasti käsil žüriiliikme Rainer Ildi premeerimine soodsa otsuse tegemise eest.

FOTO: Erakogu

Juuli 2019: Pilt on kehva, aga selle eest õhtu oli 2019. aasta suvest üks meeldejäävamaid. Kui ülejäänud Eesti oli Laulupidu pidamas, esinesime meie Lätis Virszkana festivalil. Pärast kontserti võõrustas ootamatult meid küünlavalgel Läti üks kuulsamaid telekokkasid (istub laua otsas – FA.) oma suvekodus – kell üks öösel pulled pork'i ja teiste külakostidega.



FOTO: Erakogu

Mai 2020: «Restless» reliisi veebipidu on kindlasti midagi, millest lastelastele rääkida. Kui striimipeod selleks ajaks täiesti tavaliseks nähtuseks ei saa.

FOTO: Erakogu

Uus muusikaline suund

Bändil ilmus mai alguses plaadifirma suvine singel «Restless». Tegemist on järjega nende eelmise aasta juunis ilmunud singlile «Playful», mis saavutas toona Raadio 2 edetabelis kuu mängituma loo tiitli. «Mulle tundub, et me oleme «Playfuli» ja «Restlessiga» kätte saanud suuna, kuhu poole soovime kogu albumiga muusikaliselt liikuda. Veidi popilik, nostalgiahõnguline ja meie kolme nägu. Tunnen, et side meie kolme vahel on ka üha tugevam ja selle võrra on muusika ka terviklikum,» räägib bändi kitarrist Jonas Kaarnamets.