Kreeka avab oma piiri juunis 19 riigi kodanikele, aga mitte Eestile!

Kreeka valis need 19 riiki selle järgi, et neis riikides on koroonaviiruse levimine ja viirushaigus juba mõnda aega kontrolli all ning uusi nakatunuid on minimaalselt või ei ole üldse, teatab is.fi.

Alates juuni keskpaigast saavad Kreekasse siseneda Albaania, Austraalia, Austria, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Hiina, Horvaatia, Iisraeli, Jaapani, Küprose, Norra, Poola, Põhja-Makedoonia, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Taani, Tšehhi ja Ungari kodanikud.

Kreeklased pääsesid taas randadesse 15. maist. 19 riigi kodanikud saavad sõita Kreekasse alates 15. juunist FOTO: COSTAS BALTAS/REUTERS/Scanpix

Ülejäänud riikide kodanikele avaneb võimalus Kreekat külastada alates 1. juulist, kui epidemioloogiline olukord seda lubab.

Kreeka turismiminister Haris Theocharis sõnas, et alates 15. juunist on avatud vaid Ateena rahvsvaheline lennujaam. Ülejäänud Kreeka lennujaamad avatakse 1.juulil, kui Kreeka piir läheb täielikult lahti.

Ministri sõnul ei panda Kreekasse saabuvaid turiste kahenädalasse karanatiini, kuid lennujaamades tehakse neile koroonatest.

Kreeka valitsusel valmis turismihooaja plaan juba aprillis. Selle kohaselt on igas hotellis koroonaarst, kes tegeleb esimesena koroonaviiruse kahtlusega patsiendiga ja konsulteerib teiste arstidega, kas tegemist võib olla koroonaviirusega ning kas ta vajab haiglaravi või mitte.

Igal puhkekohal peab olema ka karantiiniala, kuhu turistid saab paigutada juhul, kui seda peetakse vajalikuks.

Kreekas on koroonaviiruse diagnoosi saanud 2853 inimest, viirushaiguse tõttu on surnud 170 inimest ja paranenud on 1374 inimest.