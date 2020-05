Eesti päritolu näitleja Kristel Elling (38) on Hollywoodis tegutsenud juba viimased seitse aastat. Elu24 võttis Ellinguga ühendust ja küsis, kuidas tal meelelahutusmaailma keskmes läheb ja miks eestlanna esimene märulirohke kaklusstseen tema südame puperdama pani.

Tartus sündinud ja praegu Hollywoodis tegutseva Kristel Ellingu näitlejakarjäär sai alguse Eesti filmis «Head käed», 2001. aastal. Neli aastat hiljem oli Ellingul väiksem roll filmis «Stiilipidu», 2006. aastal mängis ta Elmo Nüganeni filmis «Meeletu» ning samal aastal tegi eestlanna kaasa ka ühes teleseriaali «Ohtlik lend» episoodis.

Elling, kes õppis näitlemist nii Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kui ka Inglismaal, Londonis (Royal Central School of Speech and Drama), tegi oma esimese ekraanirolli välismaal 2009. aastal briti telefilmis «The Execution of Gary Glitter».

2013. aastal kolis aga Elling Ameerikasse ning on viimased seitse aastat elanud ja töötanud Los Angeleses, Hollywoodis – meelelahutusmaailma sümboolses keskmes.

Nüüdseks aastaid Hollywoodis tegutsenud eestlanna mängis hiljuti vihast koduperenaist telesarja «Guys Night» neljandas episoodis. Seal näitas Ellingu tegelaskuju koha kätte kuttidele, kes tema abikaasa otse sünnitusmajast meesteõhtule meelitasid. See oli esimene kord, kui eestlanna nõnda kaamera ees kaklema pidi.

«Olen alati tahtnud märulifilmides mängida ja olin nii rõõmus, kui selle rolli sain. Loodan, et see sillutab tee uutele füüsiliselt nõudlikele märulirollidele,» rääkis Elling Elu24-le.

Eesti näitlejanna Kristel Elling on elus keskendunud oma karjäärile ning usub, et pole koduperenaiseks loodud. FOTO: M. Round

«Selle episoodi kaklusstseene harjutasime kaks kuud professionaalse võitlusstseenide koreograafiga. Mulle meeldib, kui peab rolli jaoks mingi uue oskuse ära õppima. Kolm aastat tagasi, kui seda rolli pakuti, siis režissöör soovitas, et hakkaksin taekwondo'd või kung fu'd õppima. Filmisime aasta tagasi, aga tänase seisuga olen nüüd kolm aastat taekwondo'd õppinud ja oman pruuni vööd.»

Elling, kelle jaoks ei ole taekwondo must vöö enam kaugel, õppis telesarja «Guys Night» episoodi tarbeks ära ka mõned trikid libliknoaga.

«Üldplaanide filmimisel kasutatakse terariistade asemel rekvisiite, mis näevad välja nagu päris, aga pole teravad. Lähiplaanide puhul kasutatakse päris ehtsaid nuge ja mõõku,» tõdes Elling ja lisas, et kaklusstseenide puhul on oluline olla ülitäpne, sest üks väike viga võib kalliks maksma minna.

Võttis kohe südame puperdama, kui mõtlesin, et Uma Thurman ja Tarantino olid seda käes hoidnud.

«Meil oli Warner Brothersi rekvisiitor, kes meil valvsalt silma peal hoidis, et me seda reeglit järgiks. Aga kuna ma olin harjutanud eelnevalt päris libliknoaga, siis see oli ehe kõikide stseenide ajal,» tõdes Elling uhkelt.

Veel erilisemaks tegi aga kaklusstseenis kasutusel olnud mõõk. «Meil aga päris ehe mõõk, mida kasutati Quentin Tarantino «Kill Billi» filmimisel. Selle üle olime väga uhked. Võttis kohe südame puperdama, kui mõtlesin, et Uma Thurman ja Tarantino olid seda käes hoidnud ja mõõk on jäädvustatud kultusfilmi.»

Vaatamata kuid kestnud ettevalmistustele ja harjutamisele tuli kaklusstseeni filmimisel ette ka vigastusi. «Näppu lõikasin libliknoaga pidevalt ja stseen, kus purustan lillevaasi, mis oli tehtud purunevast klaasist, põrutasin käe ära jne.» Ellingu sõnul käivad aga väikesed vigastused võitlussteenide puhul asja juurde: «Vigastused ja armid on justkui aumärgid, mille üle ainult uhkust võib tunda.»

«Guys Nighti» episoodis kuttidele üks-null teinud Elling tunnistas seoses telesarjaga, mille eesmärk on ekraanil näidata 21. sajandi maskuliinsust ja selle erinevust varasemast, et tema arvates on naise roll kaasaegses ühiskonnas muutunud.

Eesti näitlejanna Kristel Elling on tegutsenud Hollywoodis viimased seitse aastat. Hiljuti tuli välja telesarja «Guys Night» episood, kus eestlanna kehastas vihast koduperenaist, kes meestele tappa andis. FOTO: Kuvatõmmis «Guys night» episoodist

«Mina olen selles mõttes väga tänapäevane naine, sest olen elanud karjäärile ja mitte perekonnale. Usun, et on paljusid, kes ikka veel selliseid valikuid naiste puhul taunivad, aga praeguses ühiskonnas vast aina vähem ja vähem,» rääkis Elling.

«Fakt on see, et naised töötavad kõrgematel kohtadel ja teenivad rohkem raha kui kunagi varem ja mis mul selle vastu saaks olla?! Ma ei ole loodud koduperenaiseks ja naudin töötamist. See ei tähenda, et minu valikud ei pruugi tulevikus muutuda.»

Ellingu sõnul on see muutus kaasa toonud väga positiivse suuna filmi- ja telemaailmas, kus naistele, sealhulgas eriti keskealistele ja vanematele naistele, on palju rohkem ja põnevamat tööd nii kaamera ees kui taga. «Naiste hääl on selgelt kuulda ja näha ning see kõik on ülimalt positiivne.»

Eelseisvate projektidena on Ellingul veel ees film «Sun Gazer», mille esilinastuse täpne kuupäev on veel lahtine. Seal kehastab eestlanna ühe tegelaskuju ema. Tema tütre rollis on filmis Chloe Hurst, kes on mänginud sellistes filmides nagu «Head tüübid» (2016) ja «Küll ma olen ilus!» (2018). Filmi eesotsas näeb ka kogenud telenäitlejat Jordan Johnson-Hindsi ning Darren Aronofsky filmis «Must luik» (2010) mänginud Toby Hemingway.

«Mul on filmis «Sun Gazer» väga väike roll, mängin peaosalise ema. Režissöörid väga tihti näitlejatele kogu stsenaariumit lugeda ei anna, sest kardetakse, et filmi sisu võib lekkida. Ma ei ole kogu stsenaariumit lugenud ja isegi ei tea täpselt, millest film on,» rääkis Elling ise, kuid loodab väga, et sellest tuleb hea ja edukas film.

«Mina olin võtteplatsil koos Toby Hemingway ja Chloe Hurstiga, mõlemad olid väga toredad ja sõbralikud,» lisas eestlanna.

Praegu suuremaid projekte eestlannal ees ei ole. «Koroonaviiruse leviku algusega kukkusid mõned tööd ära ja mul pole paar kuud nüüd töid olnud,» tunnistas Elling, kuid täpsustas, et tal on õnneks tulekul paar hääletööd. «Laulan laule sisse Fisher Price'i mänguasjadele. Õnneks helistuudiod on hetkel suhteliselt turvalised tööpaigad, sest mina üksi ühel pool klaasi ja helirežissöör üksi teises ruumis teispool klaasi, nii et vahemaa hoidmise reegli rikkumise pärast ei maksa muretseda.»

Mis siin filmimaailmast rääkida, kogu maailm saab olema rangem ja reguleeritum.

Koroonaviiruse pandeemia tõttu on Hollywoodis nüüd kõik produktsioonid peatatud. Ellingu sõnul plaanitakse küll juunis telesarja «Vaprad ja ilusad» filmimist jätkata, kuid eestlanna sõnul on see väga kahtlane. «Hetkel arvatakse, et enne septembrit ei ole produktsioonid Californias võimalikud. Küll aga võidakse hakata varem filmima teistes osariikides, kus kriis leebem.»

Eestlanna usub, et pärast koroonakriisi saab kogu Hollywood ja filmimaailm olema väga teistsugune, märksa rangem ja reguleeritum. «Mis siin filmimaailmast rääkida, kogu maailm saab olema rangem ja reguleeritum. Kahjuks.»

Küsimuse peale, kuidas eestlannal üleüldiselt Hollywoodis on läinud, tõdes Elling, et alati võiks paremini minna. «Olen teinud palju põnevaid ja uhkeid projekte, mille üle olen väga tänulik. Hindan kõiki kogemusi, mida olen siin Ameerikas kogenud ja olen iga võimaluse eest tänulik. Samuti olen maitsta saanud Hollywoodi elu, töötanud pea kõikides Hollywoodi filmistuudiotes, mis on omamoodi kogemus ja vara. Armastan filme ja filmimaailma. See on üks ilmatuma põnev, kirev ja inspireeriv maailm.»

Eks näis mis tulevik toob. Olen seal, kus tööd on.

Mida aga tulevik toob, seda Elling öelda ei oska. «Elan päev korraga. Eestis avatakse mõne aasta pärast suured filmistuudiod ja uhke filmilinnak Tallinn Film Wonderland, mis kõik kõlab väga ahvatlevana. Võib-olla näen end paari aasta pärast hoopis tagasi kodus, Eestimaal. Eks näis, mis tulevik toob. Olen seal, kus tööd on,» tunnistas näitlejanna.

Elling on praegu oma Los Angelese kodus karantiinis ning veedab aega mediteerides ja tegeleb joogaga. Lisaks õpib eestlanna stsenaariumi kirjutamist ja filmiprodutseerimist. «Mul on üks täispika mängufilmi stsenaarium paberil, mida väga loodan kunagi filmilinal näha. Elame, näeme,» lisab ta lõpetuseks.