Koroonakriisi alguses sahtlisse jäänud banaani saatus huvitas paljusid

Paar kuud tagasi pidid need, kel võimalik, asuma kodukontoris tööle ning paljudel jäid tööl sahtlisse asjad, sageli ka toit, teatab mirror.co.uk.

Kui Brennanile banaan meelde tuli, oli see puuvili olnud sahtlis üle kahe kuu.

Šotlanna jagas oma banaanijuhtumit sotsiaalmeedias ja küsis, kas on veel inimesi, kellel jäi toitu töölauale või sahtlisse. «Olen koroonakarantiini ajal mõelnud banaanile, mis on töölaua sahtlis juba nädalaid. Ma ei saa teda oma mõtetest välja,» teatas Brennan.

Naise suureks üllatuseks osutus ta banaan sotsiaalmeedias väga populaarseks ning selle võimalik olek huvitas paljusid.

Nüüd ei pidanud ta enam vastu ja läks keelust hoolimata tööle banaani seisundit uurima. Ta jagas nähtut sotsiaalmeedias ja sai taas palju tagasisidet.

Šotlanna sõnul oli banaan ära kuivanud, mustaks tõmbunud ja väiksemaks muutunud.

Kommenteerijate sõnul nad ei oodanud, et banaan ära kuivab, arvati, et see laguneb tükkideks ja läheb haisema. Mõni viskas ka nalja, et banaan on nüüd piisavalt «küpsenud» ja Brennan peaks vaid mustad kohad ära lõikama, siis saab ikka banaani süüa.

Paljud jagasid oma kogemusi kontorisse jäänud toiduga. Oli nii neid, kes olid koroonakarantiini alguses unustanud söögi autosse ja see on seal seni. Mõni võttis pärast kaheksat nädalat autos seisnud toidu välja ja see oli täiesti riknenud.

Osa inimesi kommenteeris, et ei mäleta, kas jätsid midagi tööle sahtlisse või autosse, kuid kui midagi on, siis on see kindlasti halvaks läinud.