BRITI TRAGÖÖDIA ⟩ Lapse silme all naist pussitanud puurivõitleja mahamurdmiseks läks vaja kümmet politseinikku

Juhtunut pealt näinud 22-aastane Adam Rawlings kirjeldas sündmust järgmiselt: «Ma kuulsin mingisugust müra ja välja vaadates nägin, kuidas mees golfikepiga esiukse klaasi purustas. Naine tuli oma majast välja ja liikus tänava peale, ning ma kuulsin, kuidas ta tütar karjus «kutsuge politsei». Iga löögi kohta oli kuulda karjatust ja see kestis umbes kaks minutit – see oli täiesti kohutav.»

Rowlingsi ema, Janet , nägi samuti kõike pealt ja tunnistas, et naise «karjed olid verdtarretavad». «Politsei tuli üsna pea... neil läks vaja umbes kümmet meest, et nende jõud ründajast üle hakkaks käima, ning ta politseiautosse vedada.»

«Hiljem kuulsin, kuidas tema tütar maja ees nuttis, seega ta vist nägi, mis tema emaga oli juhtunud,» rääkis naabrinaine. «See oli südantlõhestav, kui ta oma ema järele nuttis. Ta ütles, et «emme, ma ei taha, et sa sureksid». Ta oli hullunud ja jooksis ringi enne, kui politsei ta kätte sai,» kirjeldas sündmust naise naaber, Chris Parr .

Pealtnägijate seast jooksid naisele ka kaks naabrimeest appi. Üks neist viis Belshaw tütre turvalisse kohta, teine, 40ndates meesterahvas, maadles ründaja maha, kuid sai viga. Viimane on hetkel haiglaravil, kuid mehe seisund on stabiilne.

«Ma kasutan sõna kangelane, sõna kangelane kasutatakse väga sageli, kuid arvan, et selliste asjaolude puhul on see tõesti kokkuvõtlik sõna, kuidas need kaks inimest käitusid, kuna nad jooksid seda juhtumit nähes ohu suunas ja sekkusid,» ütles Bridge.