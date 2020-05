Venemaa üritas murdmaasuusatamise reegleid omade kasuks muuta

Venelase tugevus on aga just pikematel distantsidel. Venelaste meelehärmiks ei läinud ettepanek siiski läbi. Samas nõudis Venemaa maailmkarikasarja rohkem pikemaid distantse ja palus kaaluda sprindivõistluste vähendamist. Trend on aga vastupidine. Sprindis, mis on spordihuvilistele vaatemängulisem, toimub maailmkarikasarjas võistlusi järjest enam. Järgmise hooaja murdmaasuusatamise kalender pole veel kaugeltki kinnitatud, sest koroonaepideemia tõttu pole teada, millal võiks võistlustega alustada.