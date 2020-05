Netipetturid kasutavad Liis Lemsalu nime ja nägu kaalulangetuspreparaatide müümiseks

Minu nime ja pilte väärkasutatakse kaalulangetuspreparaatide müümiseks. TEGU ON PETTUSEGA!! Ma ei ole kunagi neid tooteid kasutanud ega propageeri konkreetsete toodete kasutamist ega keto dieeti. Samuti ei olnud minu manager Sandra Sersant enne tänast, mil see info meieni jõudis, nendest toodetest teadlik ega soovitanud neid mul tarbida. PALUN ÄRA ANNA OMA RAHA NETIPETTURITELE! Taolisi skeeme on Eestis kahjuks olnud varemgi. Teeme ühiselt kõik selle jaoks, et sellised reklaamid ei leviks. Et me ise neid reklaame Facebookis ning Instagramis ei näe, ei ole meil võimalik neid ka scamina raporteerida, seega palume SINU ABI. Selle asemel, et reklaamile klikkida, palun vajuta reklaami üleval paremal nurgas olevale kolmele punktile ning vali REPORT AD -> Scam. Samuti on abi, kui saadad privaatsõnumina reklaami Facebooki või Instagrami lingi (mitte lingi, mis avaneb, kui reklaamile klikata). Olge valvsad ja hoitud!

