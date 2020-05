KUULA ⟩ Peres palju talente! Juss Haasma väikevend on samuti andekas muusik

Juba 14 aastaselt bändi tegemistega alustanud Uku otsustas sel aastal keskenduda omaloomingule ja seda inimestega enda nime alt jagama hakata. «Omaloomingu esitlemisel on mitmeid eelised ning senise tagasiside põhjal võin väita, et sellisest žanrist ja heliatmosfäärist on eesti inimestel meie muusikamaailmas praegu vajaka,» selgitas Haasma.

Ta nentis, et laulu salvestades sai ta justkui kõrgemalt poolt jõudu ja informatsiooni, mida ei oleks ta ka uneski näinud. «Mõtlesin, et oleks kihvt imiteerida liblika lendamist oma häälega, panin tiivad külge ja lisasin värve. Kuulake ja mõelge, usun, et teatud kreatiivsus on kindlasti esindatud,» naljatles Haasma.

Loomingupartneriks ja salvestajaks on Ukul Rudolf Toltsberg, kes on ühtlasi kunstnik Ave Nahkuri poeg. Kusjuures, kutid elavadki Viljandis Ave juuress: «Ave avas siin just kohviku ja me ehitasime siin ka lava püsti, tulge külla!» rääkis Uku.