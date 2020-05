Hitimeister Aapo Ilves kurdab: minu laule on Spotifys sadu, aga ma ei saa sentigi

«Minul ei ole lepingut Spotify ega Youtube'iga. Mõlemad teenivad minu loomingu edastamisest nii, et vähe pole. Minu esindusorganisatsioonid Eesti Autorite Ühing, Eesti Esitajate Liit ja Eesti Fonogrammitootjate Ühing vahivad lolli näoga pealt,» pahandas Ilves.

Ta täpsustas kommentaariumis: «Minu osalusautorlusega on spottides jne (Spotifys – toim) sadu laule ja ma ei saa sentigi. Spott on raadio tellimisel ja peaks olema samamoodi maksustatud. Muidu varsti avastavad raadiojaamad ka, et nad maksavad liiga palju.»

Ilves on kirjutanud laulutekste bändidele Tanel Padar & The Sun («Võta aega», «Kuu on päike»), Must Hunt, Shanon, Nexus, Jäääär, Meie Mees, Singer Vinger, Liis Lemsalu, Grete Paia jpt.

Muusik Lauri Saatpalu märkis seepeale, et iga muusikapala omanik on selle ise Spotifysse üles pannud. Ilves tunnistas, et Saatpalul on õigus, aga see ei tähenda, et raha ka laulusõnade autorini jõuaks. «Fonogrammitootja peaks siis teoreetiliselt maksma autorile ja esitajale edasi. Praktiliselt on nii, et meil Eestis ei ole ilmselt ühtegi sellist lepingut,» ütles Ilves.