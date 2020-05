Tšetšeeni liider Ramzan Kadõrov on väidetavalt Moskva haiglas

Samas Tšetšeeni juhi nõunik Ahmed Dudajev kinnitas, et Kadõrov on seni liider ja langetab otsuseid, kuid ta ei maininud, et ta võib Venemaal haiglas olla.

«Kadõrov on juba paar päeva Venemaa pealinna ühes haiglas. Tal tekkisid sümptomid mõned päevad tagasi. Ta tervis halvenes ja kohalikud arstid soovitasid tal sõita Moskvasse, kus on paremad ravivõimalused,» teatas lehekülg.

Tšetšeeni vabariik on koroonaviiruse tõttu alates aprilli algusest lukus. Ametlikel andmetel on seal 1026 inimest saanud koroonaviiruse diagnoosi, kuid arvatakse, et nakatunuid on rohkem, sest koroonateste ei ole just palju tehtud.