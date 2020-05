Suri ansambli The Tuberkuloited asutajaliige Aivar Kandla

Sindi rokkbändi The Tuberkuloited esimene kitarrist Aivar Kandla suri eelmise nädala reedel, 15. mail. Kandla ärasaatmine toimub homme Pärnus. Ta oli 50-aastane.

Raadik ütles Facebooki vahendusel antud kontserdil, et Kandla oli esimestel aastatel bändi «tinasõdur». «Ta oli alati kohal, kui oli abi vaja. Ma usun, et ta kuskil seal kõrgemal on olemas ja annab meile jõudu olla edasi tinasõdurid,» rääkis laulja ning pühendas Kandlale loo «Tinasõdur».