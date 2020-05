Prints Harry ja Meghan Markle tähistasid oma teist aastapäeva loominguliste kingitustega

Teist pulma-aastapäeva seostatakse puuvillaga, ning tundub, et Harry ja Meghan jätkasid traditsiooni. «Sel aastal andsid nad mõlemad üksteisele puuvilla põhjal kingitusi. Kahtlemata oli see väga loominguline ja romantiline žest, kuna kõik nende kingitused on üksteisele suunatud.»