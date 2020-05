30 KILO KERGEM ⟩ Simon Cowelli meeletu kaalulangus sai alguse hirmutavast kukkumisest

Cowelli kaalulangus on meedias tähelepanu saanud viimased kaks aastat. Möödunud aastal tunnistas Cowell, et tema suure muutuse taga on tervislikum eluviis ja uued toitumisharjumused.

«Ma läksin ühe tuntud mehe juurde,» jutustas Cowell. «Ja ta ütles mulle pärast verepaneeli tegemist, et ma ei tohi süüa punast liha, piimatooteid, suhkrut, leiba või gluteeni.»

Cowell lisas, et kui režiimile kindlaks jääda, siis on see lihtne. Ka vaatab ta nüüd, kui palju ja mida ta joob, eelistades tarbida vähem alkoholi ning madalama kalorisisaldusega jooke.

Möödunud suvel oli mees kaalust kaotanud kümme kilo. Hiljuti avaldas aga Cowell, et on viimase aastaga veelgi kaalust kaotanud ja eriti nüüd, Los Angeleses koos kallima ja pojaga karantiinis olles.

Simon Cowell 2017. aasta suvel, mõned kuud enne hirmutavat kukkumist, mis motiveerib teda tervislikumat elustiili jahtima. FOTO: Jon Super/PA Wire/PA Images/Scanpix

«Ma kokkan natuke. Teen trenni. Naljakas mõelda, rohkem just sellisel ajal, hoian dieedist kinni,» rääkis teletäht. Kõige raskem on Cowelli sõnu see, kui ta poeg pitsat tellib, mis on mehe sõnul number üks asi, millest ta puudust tunneb.

Mehe motivatsioon oma elustiili ja toitumise muutmise osas tekkisid Cowellil pärast rasket kukkumist 2017. aasta sügisel, mille järel ta kiirabiga haiglasse viidi.

Cowell süüdistas oma vigastustes enda ebatervisliku elustiili ja tõsiasja, et ta elas nagu vampiir, ning oli magamise asemel hoopis iga päev kaheksani hommikul üleval.