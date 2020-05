VIDEO ⟩ Moskva pantvangidraama: mees kandis Instagramis üle, kuidas eriüksus teda ründas

Mees oli toidukulleri vormis ning väitis, et toidu kandekotis on tal pomm. Ta ähvardas terve maja õhku lasta, kui talle ei anta suurt summat raha.

Väidetavalt olid mehe elus «rasked ajad». Samas spekuleeritakse ka, et ta ei olnud täie mõistuse juures. «Ta nõudmised on segased ning meie kolleegide sõnul on ta hull,» ütles panga kõneisik.